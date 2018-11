Steve Kerr: "El incidente entre Green y Durant nos ha podido pasar factura"

"Después de tener los problemas físicos con las lesiones, la baja de Stephen Curry, pienso que lo sucedido entre Green y Durant también nos ha podido afectar hoy en el apartado anímico", declaró Kerr al concluir el partido, que los dejó con la peor derrota en lo que va de temporada.

Pero Kerr reconoció que lo sucedido con el enfrentamiento verbal, que tuvieron el pasado lunes ambos jugadores tras el partido que perdieron el la prórroga (121-116) ante Los Angeles Clippers, formaba parte de lo que puede suceder en una liga muy larga.

"Estamos golpeados un poco físicamente y ahora lo estamos anímicamente", declaró Kerr. "No hay forma de evitar eso. Así que tenemos que llenar nuestra taza y recuperar nuestro espíritu, recuperar nuestra energía y vamos a hacerlo. Es una temporada larga, larga. Es un tramo difícil por que atravesamos, pero conozco a nuestros jugadores".

Kerr, en su línea de no esquivar ninguna pregunta, fue directo al admitir que Green no había tenido su mejor desempeño durante el partido, se fue sin anotar, pero también defendió que su actitud fue la misma de siempre.

"Puede que Draymond no haya tenido su mejor noche, de hecho, jugó muy mal. Pero me gustó su actitud. Era genuino. Estaba compitiendo. Nada le salió bien, pero me gusta a dónde se dirige. Y ahora todo el equipo se debe levantar y superar la mala racha por la que pasamos", subrayó Kerr.

Por su parte, Durant, fue tajante cuando se le preguntó de como estaba la relación con Green después de varios días que se había dado el enfrentamiento.

"No me pregunte más sobre eso", respondió Durant con un tono cortante. "Lo único que nos importa es lo que sucedió en el partido y los Rockets hicieron una gran labor tanto en defensa como en la manera de tirar a canasta. Aunque comenzamos bien el partido, ellos jugaron muy bien".

Mientras que Green, reconoció que era "imposible" decir que lo sucedido los días anteriores no hubiese afectado al ánimo del equipo, pero que era algo que se había dado y tenían que seguir adelante.

"La realidad es que nosotros no jugamos nuestro mejor partido y si eso sucedió por las emociones vividas, entonces no es algo bueno, pero también sabemos que no hay nada que nos haga entrar en pánico", destacó Green. "Somos el mejor equipo de la liga, vamos a ganar muchos partidos durante la temporada y también otro título de liga y al final todo estará bien".