Roman Reigns regresa en SummerSlam para atacar a Bray Wyatt y Braun Strowman

Roman Reigns hizo su esperado retorno durante la emisión de WWE SummerSlam. Una vez terminado el combate entre Braun Strowman y 'The Fiend' Bray Wyatt, con victoria para este último, The Big Dog hizo acto de presencia para atacar a Wyatt con un Spear. Posteriormente, atacó a Braun Strowman en el ringside y volvió a subir al ring para volver a golpear al nuevo campeón Universal de WWE.

Roman Reigns observó a Bray Wyatt, agarró el Campeonato Universal de WWE y lo levantó en clara señal de querer recuperarlo. El show de SummerSlam terminó con la imagen dominante de Roman Reigns en el centro del ring.

Reigns se ha ausentado desde la semana antes de WrestleMania 36, donde tuvo un cara a cara con Goldberg para promocionar su lucha por el Campeonato Universal. The Big Dog decidió aislarse en su casa, debido a la pandemia de COVID-19 y fue sustituido por Braun Strowman. Por ese motivo, The Monster Among Men se convirtió en el nuevo campeón de WWE.

Un plan de WWE de hace meses

Prácticamente desde el inicio del reinado de Braun Strowman, se habló de un plan de WWE para enfrentar a Roman Reigns con 'The Fiend' Bray Wyatt. Ese era el plan post WrestleMania, pero la empresa se vio obligada a cambiar el guion por completo. Debido a todos esos movimientos, WWE decidió que Bray Wyatt debía recuperar el Campeonato cuando Reigns estuviera cerca de regresar.

Fuente: solowrestling.com