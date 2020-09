Suspenden partido de fútbol en EEUU por cuatro casos de coronavirus

"Un jugador y tres miembros del personal de Colorado Rapids recibieron pruebas positivas por covid-19 durante una serie de pruebas realizadas el jueves y viernes", señaló la MLS en un comunicado en el que no identificó a las personas contagiadas.

La liga señaló que el resto de jugadores del equipo dieron negativo en sus exámenes y no presentan síntomas del virus.

Otra franquicia de la MLS, el FC Cincinnati, también reportó el sábado su primer caso confirmado de contagio de un jugador, lo que significa que ha recibido dos resultados positivos consecutivos.

El resto de la plantilla que dirige el holandés Jaap Stam ha seguido dando por ahora resultados negativos por lo que su partido de este sábado ante el New York City FC sigue en pie, señaló el FC Cincinnati en un comunicado.

Tomorrow's match against @SportingKC has been postponed.More information ⤵️