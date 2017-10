Suspenden a cinco seleccionados de Ecuador por indisciplina

"El directorio de manera unánime resolvió suspender indefinidamente, de toda participación en la Selección Ecuatoriana, a los cinco jugadores que participaron en el acto" de indisciplina durante la concentración del elenco en la Casa de la Selección, en la periferia de Quito, señaló el organismo en un comunicado.

La FEF evitó identificar a los sancionados, aunque algunos medios ecuatorianos publicaron sus nombres.

La Federación agregó que "de esta manera el Directorio de la FEF sienta un muy severo precedente para futuras convocatorias" de jugadores a la tricolor, que ya eliminada cayó por 3-1 frente a la albiceleste el martes, con lo que el visitante clasificó a Rusia 2018.

Los castigados serían el defensa Robert Arboleda (Sao Paulo, Brasil), los volantes Jefferson Orejuela (Fluminense, Brasil) y Gabriel Cortez (Independiente del Valle), y los delanteros Enner Valencia (Tigres, México) y Joao Plata (Real Salt Lake, Estados Unidos), según el diario El Comercio.

La escuadra ecuatoriana se mantenía concentrada en su sede luego de perder por 2-1 con Chile hace una semana en Santiago, con lo que perdió toda posibilidad de sellar pasaporte al ecuménico.

En el choque con la albiceleste, que estaba obligada a ganar, actuaron como titulares Arboleda y Orejuela, mientras que Valencia -que se recuperó de una lesión- reemplazó a José Cevallos a los 40 minutos.

Orejuela negó haber dejado la concentración. "No, la verdad que recién me he enterado y yo puedo decir que eso es mentira", manifestó en declaraciones divulgadas por el diario estatal El Telégrafo.

Tras la derrota ante Argentina, para el que Lionel Messi convirtió una tripleta de lujo, el periodista ecuatoriano Reinaldo Romero denunció por Twitter que "el partido ante #Argentina se lo empezó a perder entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. @FEFecuador lo sabe".

"CINCO jugadores, pese a la advertencia de la seguridad y contra las reglas de la Casa de la Selección, se fueron de fiesta", añadió.

Romero apuntó que la FEF "deberá tomar las acciones respectivas sobre los hechos en la Casa de la Selección, pues estuvo al tanto desde el sábado" y dijo que "un jugador, molesto, me alertó lo que había sucedido".

Dos días después del cierre del premundial, en el que Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia sellaron pasaporte para el torneo ruso, mientras que Perú disputará el repechaje con Nueva Zelanda, la FEF sesionó en su sede en el puerto de Guayaquil (suroeste), donde "procedió al conocimiento, análisis y resolución del caso de indisciplina presentado durante la concentración".

La Federación señaló que conoció un informe del técnico de la tricolor, Jorge Célico, en el que "se detallan los hechos suscitados" sobre los que no dio detalles.

En setiembre pasado, Célico reemplazó de manera interina al argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, quien fue destituido a raíz del fracaso de Ecuador en la clasificatoria sudamericana al acumular derrotas este año que le marginaron de la zona de clasificación directa.

La tricolor, que disputó las ediciones mundialistas de 2002, 2006 y 2014 al mando de estrategas colombianos, tuvo un arranque de ensueño en el premundial para Rusia 2018, manteniéndose entre los cuatro primeros durante 11 fechas y llegando a liderar en tres jornadas.