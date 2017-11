Técnico de Panamá espera mostrar una cara diferente frente a Argentina

"Los errores son evidentes, intentaremos solventar esos errores, en el poco tiempo que tenemos, para el partido de mañana frente a Argentina", señaló.

Hussein manifestó que la principal falla del equipo panameño es que no llevan un proceso juntos.

"Precisamente una de nuestras principales fallas es el automatismo, porque no entrenamos juntos", indicó.

El estratega español manifestó que hay equipos, como el caso de Argentina y Uruguay, que ya tiene un proceso de un año jugando juntos, un tipo de baloncesto concreto.

"Yo tengo jugadores que es su primera vez en la selección y proceden de ligas donde juegan un baloncesto diferente", expresó.

Hussein señaló que "los mayores errores que pude ver frente a Uruguay son tres: el nivel defensivo del equipo, descontrol en el ataque y que esta clase de partidos se definen por pequeñas cosas, precisamente las que no hicimos".

El timonel de la selección panameña descartó que la localía sea ventaja para Panamá frente al equipo argentino.

"No supone ninguna ventaja jugar en casa. A este nivel a estos jugadores les da igual jugar dentro o fuera de casa. Al final del día está es una cancha, con las mismas dimensiones, con un balón, los mismos aros, lo que cuenta son los jugadores y los equipos", señaló.

Agregó que ambas selecciones tienen jugadores que "están hartos de jugar partido de alto nivel, tanto dentro como fuera de casa, pienso que jugar de local no incidirá en el partido, son selecciones de alto nivel, especialmente la de Argentina, esta acostumbrada a jugar este tipo de juegos fuera y dentro de casa".

Para el técnico un triunfo de Panamá sobre la Argentina sería un gran golpe anímico y lo metería en juego en la eliminatoria, mas no una sorpresa.

"No me gusta hablar de sorpresas, cuando juegas a baloncesto pueden pasar muchas cosas, indudablemente hay un favorito con una gran trayectoria, que lo avala los resultados y calidad de sus jugadores(...) ellos pueden ser favoritos, pero cuando empiece el partido nadie pensará en que no tenemos ninguna posibilidad", dijo.

Aunque nos son los favoritos en el encuentro, Hussein manifestó que lo primero que Panamá tiene que hacer para sacar el triunfo es imponer su juego.

"Jugar nuestro partido, jugar bien a baloncesto, seguramente si jugamos bien nuestro baloncesto nuestras posibilidades de ganar aumentarán, no sirve de nada preocuparse de Argentina si vamos a jugar mal", precisó.