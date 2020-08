Técnico de República Dominicana "conoce todo" de Panamá

El mexicano, que estaba a cargo del equipo Sub-23 caribeño que iba a disputar el Preolímpico de CONCACAF, manifestó, en entrevista con el referente del fútbol panameño, Julio Shebelut, que quedó satisfecho con el sorteo y habló de su llegada al banquillo bachatero.

"Trabajé cinco años en la selección de San Cristóbal y Nieves, donde tomé la selección en el puesto 159 del mundo y alcancé el 73 del mundo, subimos 86 lugares en el ranking FIFA. Nuestro trabajo llamó la atención en la zona caribeña, firmé como técnico de la selección Preolímpica, seguimos las conversaciones, hasta firmar con este proyecto de Selección Mayor", señaló.

Passy, manifestó que estuvo 15 años como presidente del Instituto Johan Cruyff, también dirigió a los Dorados de Sinaloa de Primera A. En 2012 volvió a la Dirección Técnica, para sumarse a San Cristóbal y Nieves, siendo nominado en 2018 a Técnico del Año en CONCACAF.

El sorteo

"Contento, es un buen sorteo para todos. Hay rivales interesantes. Yo tengo un mantra, nunca debes subestimar a un rival, porque te va mal, ni tampoco sobreestimar, porque sales a jugar un partido con miedo. Yo estoy contento con el sorteo".

Sobre el favoritismo panameño, expresó: “Está claro que los que son cabeza de serie están marcados como favoritos por ser líderes en el ranking FIFA. Al final se tiene que demostrar en la cancha. Todos tenemos una posición con la que partimos y otra es la realidad. Panamá es el equipo más curtido, más experimentado, que viene de ser un equipo mundialista. En el fútbol hay ventajas y desventajas".

"Para República Dominicana lo vemos como una buena oportunidad. Ahora estamos hablando de Panamá, pero nuestra prioridad ahora no es Panamá, sino nuestro primer partido", aseguró.

Passy se refirió al resto de los rivales: "Barbados y Dominica, a pesar que sus resultados no han sido óptimos, son equipos físicamente sólidos, potentes, compiten bien en el campo. Quizás Anguilla es un equipo con menos roce y experiencia".

¿Qué conoce de Panamá?

"No quiero sonar arrogante, pero conozco todo el fútbol panameño. Es un fútbol que ha crecido en los últimos 15 años, los he visto ante el fútbol mexicano, sus momentos más altos, los más bajos. La Copa del Mundo, sabemos de todos los jugadores. Posterior a la Copa del Mundo tuvo un momento complejo en la Liga de Naciones... vimos todos los partidos ante Bermudas, ante la selección mexicana, los amistosos. Llega un nuevo entrenador y seguro Thomas Christiansen hará un cambio en la selección panameña".

"No estamos en la época donde conoces una o dos cosas. Tu labor como entrenador y seleccionador es conocer a tus rivales, soy un tipo que le gusta el fútbol panameño, le gusta el país, tengo mucho respeto por el fútbol panameño, por su crecimiento. En el 2018 me llenaba ver a Panamá, no por los resultados, sino porque era una historia de éxito llegar a una Copa del Mundo".

Passy no quiso mencionar las individualidades del fútbol panameño. Dijo que tenemos muchos jugadores en España y “una Liga que es fuerte”.

"Hay muchos jóvenes del fútbol panameño que llaman la atención, pero esto es colectivo, de estilos de juego", agregó.

De la República Dominicana, dijo: "Es un país que el fútbol no era prioridad hace 15 años, pero hoy día hay una nueva generación con mucha hambre de crecimiento".

Las estrellas dominicanas en el exterior

"Tengo un universo de jugadores que estoy observando que son 70. No voy a hablarte de jugadores individuales, sería un error decirte con quien estoy hablando y qué estoy haciendo. Cualquier jugador que sea elegible y esté alineado a nuestros valores tiene una opción de estar con nosotros".

"Hay algunos jugadores que ya no son elegibles, hay algunos que sí, depende como la FIFA interpreta su trayectoria. Cada caso es individual y se está estudiando con lujo de detalles".

Sobre el posible llamado del delantero del Real Madrid, Mariano Díaz, puntualizó: "Para que un jugador sea la gran figura tiene que pertenecer a la Selección. A mí no me gusta individualizar. Cuando estás en una selección lo que importa es el grupo y lo que un jugador venga a aportar al grupo".