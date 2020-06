La historia de Chepo es la historia de Peter Jonhson, un inglés enamorado del fútbol que llegó a Panamá en los años 90 y creó en 1999 el Proyecto 2000.

Esa primera generación de jugadores, incluía a figuras como el arquero José Calderón y el defensa, Armando Gun, autor del primer gol panameño en cualquier mundial (el Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos 2003).

Luego surgieron otros sensacionales jugadores como Román Torres, Aníbal Godoy, Carlos Ferreira, Armando Polo, Gabriel Torres, Luis "Popochín" Jaramillo", Juan De Gracia, Celso Polo, Jonathan Rodríguez (fallecido), Javier De La Rosa (Fallecido), Josimar Gómez, Romario Piggot, Ronaldo Córdoba, entre muchos otros, que han pasado por diferentes procesos de selecciones nacionales.

Cuatro de ellos fueron al Mundial de Rusia 2018: Calderón, Román, Gaby Torres y Godoy.

La noche el martes, el programa Agenda Fútbol, a través de su canal de YouTube, habló por más de una hora con algunos de los protagonistas.

Los técnicos Felipe Fuentes y Jorge Santos, contaron muchas anécdotas del club y los jugadores. Además, su paso por la ANAPROF y la LPF, el máximo circuito del fútbol nacional.

También el arquero José Calderón, el ahora técnico Armando Gun y del volante Luis "Popochín" Jaramillo, recordaron su paso por la institución.

La anécdota más emotiva la puso "Popochín", quien recordó que Chepo lo rescató del duro ambiente en que vía en Plaza Amador y lo ayudó a terminar su escuela secundaria en el Colegio Gastón Faraudo P.

"Cuando llegué a Chepo siempre me preguntaban por el boletín. Yo no estaba en la escuela y me daba pena decirles por lo que decidí no volver. A los días se aparecieron en mi casa el profesor Santos, Felipe Fuentes y Mike Stump, quienes me animaron a volver. Chepo me salvó de ser un delincuente", señaló el jugador.

"Al final a nosotros nos interesaba mucho esa parte humana que conjuntada con el fútbol, sacaba una persona adelante. Sino triunfabas en el fútbol, tenías para defenderte en la vida", señaló por su parte, el profesor Jorge Santos.