Tenista Carla Suárez sufre linfoma de Hodgkin

Suárez, de 31 años y situada en el puesto 71 del ránking WTA, que afrontaba su última temporada como profesional, emitió un comunicado en el que explicó su situación.

"Me gustaría dirigirme a ustedes para confirmarles una buena noticia pero, por el momento, esa es una realidad que todos tendremos que esperar", inicia en una carta hecha pública.

"Llevo un tiempo sin poder completar con normalidad mis entrenamientos en pista y mis rutinas de gimnasio. Al exponerme a la intensidad que exige la preparación deportiva y profesional mi cuerpo viene respondiendo con una indisposición general. No he podido completar sesiones de práctica desde el pasado mes de julio", señala Carla Suárez, que fue ingresada hace días en un centro hospitalario.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh