"Es cierto que viene con problemas en el tendón, contemplábamos que podría parar. No estará disponible mañana (sábado) y para la Supercopa será difícil también. Volverá después de la Supercopa", estimó el entrenador Ernesto Valverde este viernes en una conferencia de prensa.

El lunes, el Barça había comunicado que Ter Stegen iba a ser "baja" durante un tiempo indeterminado debido a que "está realizando tratamiento por una tendinopatía en la rodilla derecha, acordado después del último partido de Liga" (contra el Alavés, el pasado 21 de diciembre).

Ese día se señaló que su disponibilidad dependerá "de su evolución".

Sobre si Ter Stegen tendrá que ser operado, Valverde optó por la prudencia.

"No lo sé, no soy médico. No hemos hablado en esos términos, nuestra idea es que las molestias vayan remitiendo", afirmó.

El brasileño Neto sería el sustituto de Ter Stegen durante su lesión.

La Supercopa de España se disputa del 8 al 12 de enero en el estadio King Abdullah Sports City de Yedá, en Arabia Saudita, en un formato de 'Final Four'.

El Barça jugará en semifinales ante el Atlético de Madrid el jueves 9, un día después de que Real Madrid y Valencia hayan jugado la primera semifinal.