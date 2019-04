Thiem vence a Nadal en Barcelona y acrecienta sus dudas en tierra batida

Eliminado la semana pasada en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo por el italiano Fabio Fognini, Nadal no ha comenzado con buen pie, a nivel de resultados, la temporada de tierra batida, la superficie en la que históricamente pocos le tosen.

"Estoy feliz con cómo he jugado, he sido competitivo por primera vez (en varios partidos)", apuntó Nadal al final del partido, a un mes escaso de jugar Roland Garros.

"Las cosas fueron positivas pese a perder", añadió el balear. "Hoy he jugado a un buen nivel, ha sido una gran mejora en la última semana, en la que no he sido para nada competitivo".

Y es que en Barcelona consiguió alcanzar las semifinales pero lo hizo a trompicones. En su estreno en la tierra batida catalana tuvo que remontar un set en contra en la tierra catalana contra el argentino Leonardo Mayer (63º del ránking ATP) para acabar imponiéndose por 6-7 (7/9), 6-4, 6-2.

En octavos dio buena cuenta de su compatriota David Ferrer (155º) con un doble 6-3, en un duelo emotivo porque se trataba del penúltimo torneo como profesional del alicantino, pero en cuartos de final volvió a arremangarse para pasar por encima del alemán Jan-Lennard Struff (51º) merced a un doble 7-5.

Seco en 2019

Este sábado lo intentó todo para inclinar a un rival de altura como es Thiem (5º) pero el austriaco no le dio cuartel y, con cuatro victorias ante el manacorí sobre tierra batida, se presenta como el máximo candidato para sucederle como rey de esta superficie.

18 victorias consecutivas y cuatro años después, Nadal vuelve a inclinarse en Barcelona tras los octavos de final en 2015 ante Fognini y se queda por tanto sin tocar metal en los dos primeros torneos en polvo de ladrillo que disputa este año.

Un 2019 en el que sigue sin abrir la vitrina de títulos, pese a disputar la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, y alcanzar tres semifinales (Barcelona, Montecarlo y Masters 1000 de Indian Wells, donde no saltó a la pista por lesión).

Ahora el balear ya fija su atención en su próximo compromiso, el Masters 1000 de Madrid, torneo de arcilla en el que no ha sido tan dominante a causa de la altura de la capital española.

En Barcelona será sucedido en el trono por su verdugo de este sábado o por el ruso Daniil Medvedev (14º), vencedor del japonés Kei Nishikori (7º), doble ganador del torneo, por 6-4, 3-6, 7-5.

El Torneo de Barcelona, también conocido como Trofeo Conde de Godó, se disputa sobre polvo de ladrillo y otorga 503.015 euros al ganador, y 253.000 euros al subcampeón.