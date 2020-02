Thierry Henry: "Algún día un equipo de la MLS ganará" la liga de Campeones de la Concacaf

"Los equipos (de la MLS) son buenos, han crecido y van a ganar. Ya estuvieron cerca el Montreal y el Vancouver. No se ha podido ganar, pero no es incapacidad, los equipos son buenos... pero no pensamos en una final: pensamos en Saprissa".

El exinternacional de Francia y exjugador del Arsenal y el Barcelona, entre otros, lo expresó así en la conferencia de prensa previa al juego de ida por los octavos de final entre el Montreal y el Deportivo Saprissa, este miércoles, en el estadio Ricardo Saprissa, en San Juan de Tibás (oeste de San José), a las 19H00 locales (01H00 GMT del jueves).

También aseguró que conoce el juego de sus rivales y que saben que tienen gusto por el buen trato de balón. "Tienen jugadores que pueden hacer daño y son muy agresivos. Tenemos un gran respeto por ellos".

Para Henry y su equipo este será el primer partido oficial de temporada, en contraste con el Saprissa que llega con nueve juegos previos. "No podemos hacer nada, es lo que es y no vamos a poner excusas. Vamos a salir a jugar y a hacer lo que tengamos que hacer y Saprissa hará lo que tenga que hacer", apuntó 'Titi'.

Si bien dijo desconocer la liga costarricense, manifestó tener la certeza de que se trabaja bien en Costa Rica.

"Jugué dos veces contra la selección tica y fueron partidos muy duros. Tenemos un montón de respeto por el fútbol de acá y mañana tenemos que salir a jugar", manifestó.