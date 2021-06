Thomas Christiansen piensa en ganar los partidos ante Anguila y República Dominicana

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Thomas Christiansen ha dado una extensa rueda de prensa, en donde habló de la importancia de ganar los partido ante Anguila y República Dominicana, por la eliminatoria de Concacaf rumbo a Catar 2022.

"Quiero ganar, ganar bien, jugar bien y convencer. En los dos anteriores partidos no estoy disgustado, estoy disgustado con el resultado y lo poco eficaz que fuimos de cara a gol. Si creamos las misma opciones y las metemos, seguro vamos a ganar", señaló el entrenador.

El estratega danés nacionalizado español, empezó la rueda de prensa, lamentando el fallecimiento del utilero de la "Sele", Ariel Alexander.

Luego, respondió cada una de las preguntas de los medios.

"No solamente tengo que pensar en los dos partidos que tenemos en frente; si hacemos las cosas bien vamos a tener dos más y ese es el objetivo que nos proponemos; hacer lo correcto para afrontar estos partidos".

Se lo que voy a hacer en un partido y otro partido, lo que voy a hacer en los otros dos... la cosa la tengo clara y me siento bien con la decisiones que he tomado hasta ahora".

Falta de gol: "Yo como fui delantero, esto es cuestión de racha, meterla o no es de racha, hay momentos o situaciones que se pueden practicar, trabajar, aconsejar y esa es mi tarea para estos partidos. Hemos tenido microciclos, ya estamos en la recta final para afrontar estos dos primeros partidos".

Lista de 40 jugadores: "La situación que nos pasó en RD nos hizo pensar que esto puede pasar otra vez, estamos en situación de pandemia, final de temporada, los jugadores llegan justos y aparecen las lesiones. Quería cubrirme las espaldas y llamar a 40 jugadores. Algunos de los llamados eran invitaciones. Había algunos que habían terminado temporada y queríamos que estuvieron listos para competir".

Desconvocados: "Me gusta dar la cara cuando hay que desconvocar... es fácil convocar, pero también hay que decirle no a los jugadores: Gracias por haber estado con nosotros y que estén pendientes".

El que lleve muchos partidos sabe que que tiene que tirar del carro, hay que tenerlos en la selección, da igual si es Anguila o Brasil; necesitas un líder dentro del terreno o algunas veces fuera".

Newton Williams: "Hay varios factores. El Palmeiras para darnos al jugador puso la condición que tenía que estar dentro de los 30 y en ese momento no lo podía garantizar. Le he visto jugar partidos, es un jugador joven que no le podemos tirar a los leones. Esa cosa no la podía asegurar a Palmeiras y he decidido no traerlo. Tenemos muchos jugadores jóvenes que están cerca de la selección".

Escenario: "No pienso en buscar un empate, la República Dominicana no va a especular con un resultado. Buscar el gol average en el primer partido, sino hay que ganarle a la República Dominicana".

Actualidad: "Jiovany Ramos llegó con unas molestias en el isquiotibial, se ha retirado por precaución, José Luis Rodríguez llegó tarde y no iba a participar de los entrenamientos, necesita su tiempo de descanso. Amir Murillo tiene una molestia detrás de la rodilla, pero nada importante... viene compitiendo toda la temporada y decidimos darle descanso. Bárcenas, hablé con el Director Deportivo del Girona, ganamos los tres. Yo quería a Yoel, él quería estar con la selección y estar con el equipo. Lo único que le podía ofrecerle al Girona es jugar el primer partido de la semifinal".

Lateral izquierdo: Se ha lesionado Miller de la mano. Tenemos a Peralta, Andrade, tenemos varias opciones para jugar una línea de 3 o de 4... no me disgusta reconvertir un extremo en lateral, eso puede ser".

Quiero ver un equipo con hambre de hacerlo bien, de imprimir esa intensidad en el juego para ganar los partidos, para marcar un gol cuando antes, para dar esa pausa que necesita el partido".

El público: "Ya me hubiese gustado jugar en Panamá, lo estoy desenado, el hecho de tener aforo, escuchar a los aficionados, eso me pone los pelos de punta y deseando que llegue el momento".

Quintero y Cooper: "He visto a Quintero muy bien, es un jugador importante para esta selección, lo que ha hecho con el club, la selección, esa jerarquía que tiene dentro del grupo, está muy comprometido y con ganas de ayudar a su país. Cooper tiene cualidades para estar en la selección y su compromiso es total. En la anterior eliminatoria, la situación del país donde juega, impidió que viniera con nosotros, puede ser importante, me gusta más por dentro que por fuera, la calidad, la técnica, nos puede ayudar. Tiene que soltar más rápido la pelota para darle velocidad al juego".

Relación con los jugadores: "Un equipo es un 30 por ciento es la táctica, un 60 por ciento es la gestión de vestuario, el último 10 por ciento la jerarquía de los jugadores para ganar los partidos. Panamá se clasificó al mundial porque ahí había jugadores de jerarquía que sacaron eso y fue lo que llevó a Panamá al mundial".

Poca experiencia: "La primera vez siempre será la primera vez: Guardiola cuando agarró el primer equipo no tenía experiencia. Tengo la suerte de tener un gran cuerpo técnico. En una selección hay mucha trabajo".