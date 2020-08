Thunder y Raptors dan lección de básquetbol a sus rivales

El novato Darius Bazley anotó 23 puntos saliendo de la banca, la mayor cantidad de su carrera, y el Oklahoma City venció a Washington 121-103 para mantener a los Wizards como el único equipo sin victorias dentro de la "burbuja" de la NBA en Orlando.

Bazley efectivizó cinco de ocho triples (15 puntos). El italiano Danilo Gallinari añadió 20 tantos y Shai Gilgeous-Alexander agregó 18 para que Oklahoma City liderara desde el primer cuarto y mejorara ahora con balance de 3-2 en los juegos para decidir las cabezas de series.

Mike Muscala también anotó 18 puntos, el veterano armador Chris Paul terminó con 13 tantos y nueve asistencias, y Hamidou Diallo lo hizo con 13 cartones también para el Thunder.

