"Hay muchas cosas más importantes en la vida que un torneo de golf en este momento", dijo Woods en un mensaje en Twitter. "Necesitamos ser seguros, inteligentes y hacer lo mejor para nosotros, nuestros seres queridos y nuestra comunidad".

There are a lot more important things in life than a golf tournament right now. We need to be safe, smart and do what is best for ourselves, our loved ones and our community.