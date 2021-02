'Tito' Trinidad apadrina un programa de boxeo en un municipio en el suroeste de Puerto Rico

Por EFE



Félix 'Tito' Trinidad, el expugilista puertorriqueño más admirado, apadrinará un programa de boxeo en San Germán, municipio en el suroeste de la isla caribeña.

Trinidad fue elegido como "padrino" del "Programa de Boxeo" del Departamento de Recreación y Deportes y Asuntos de la Juventud del Municipio de San Germán, dirigido por Rubén Centeno, según se informó este sábado en un comunicado de prensa.

Tras su designación, Trinidad, cuatro veces campeón mundial en tres divisiones, resaltó la disciplina y perseverancia a nivel personal y deportivo, con la que lo llevó a destacarse sobre el cuadrilátero.

"Aunque no descarto en algún momento dado de la vida convertirme en entrenador o manejador, ahora mismo me veo solamente como conferenciante. En este preciso momento, me encuentro dedicándole mucho tiempo a la familia", expresó Trinidad.

Por su parte, el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, destacó que su municipio es sinónimo de deporte.

"El deporte es esencial en el desarrollo de cada niña y niño. Para nosotros es esencial fomentar el deporte en todas las facetas", afirmó.

"Se ha demostrado que los deportes sacan a los niños, niñas y jóvenes de las calles y los ubica en asuntos que son muy productivos. ¡Mente sana en cuerpo sano!", resaltó.

A su vez, sostuvo que "el deporte va de la mano de la disciplina y responsabilidad? Queremos fomentar valores y respeto, entre muchas otras cosas".

Centeno, por su parte, afirmó que "la presencia y participación de 'Tito' nos enorgullece, porque le sirve de motivación a los participantes del 'Programa de Boxeo'? ¿Quién sabe si en San Germán se encuentra ya un nuevo campeón de boxeo?".

"'Tito' va a estar con nosotros, de dos a tres veces al año, ayudando al instructor de boxeo Georgie Iglesias. Va a estar colaborando con lo que tiene que ver con la programación deportiva y recreativa", informó Centeno.

"'Tito' es, sin duda alguna, uno de los boxeadores más completos a nivel mundial. Además, tiene unos grandes conocimientos y valores humanos. Esto es lo que nosotros buscamos, que no sólo nos ayude en la faceta del entrenamiento y clínicas deportivas sino que también pueda inspirar a los participantes con las experiencias de la vida", agregó.