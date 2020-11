Toleteros latinoamericanos, con 12 premiados, arrasan en los Bates de Plata

Nada menos que 12 peloteros --seis por cada Liga (Americana y Nacional)-- de los 18 que recibieron el premio fueron jugadores latinoamericanos.

Los países representados por los 18 jugadores fueron los de República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Colombia, de Latinoamérica, además de Estados Unidos.

República Dominicana con ocho peloteros fue el país con mayor representación entre los premiados después de recibirlo Nelson Cruz (Minnesota), José Ramírez (Cleveland), Eloy Jiménez (Chicago Medias Blancas), Teoscar Hernández (Toronto), Marcell Ozuna (Atlanta), Manny Machado (San Diego) y Fernando Tatis Jr. (San Diego) y Juan Soto (Washington).

Le siguió Venezuela con Salvador Pérez (Cleveland) y Ronald Acuña Jr. (Atlanta), mientras que Cuba tuvo a José Abreu (Chicago Medias Blancas) y Colombia a Donovan Solano (San Francisco).

Como equipo, el que logró mayor representación dentro de la Liga Nacional, fueron los Bravos que tuvieron galardonados a Acuña Jr., Freddie Freeman, Ozuna, quienes lo recibieron por segunda vez, mientras que para Travis d'Arnaud fue la primera.

Los Medias Blancas encabezaron la Liga Americana con tres Bates de Plata que ganaron el campocorto Tim Anderson, el jardinero izquierdo Jiménez y el primera base Abreu, quien recibió el premio por tercera vez luego de batear para .317 con 19 cuadrangulares y 60 carreras impulsadas.

Anderson y Jiménez recibieron el galardón por primera vez en su carrera profesional.

El jardinero estrella de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, recibió su octavo premio de Bate de Plata después de batear .281 con 17 jonrones y 46 carreras producidas durante la temporada regular del 2020 que fue reducida a 60 partidos.

El Bate de Plata se le otorga al jugador más destacado en el juego ofensivo por cada posición en ambas ligas.

Ganadores del premio Bate de Plata de la temporada regular 2020 de las Grandes Ligas.

Liga Americana

1B: José Abreu (Chicago Medias Blancas), 2B: DJ LeMahieu (Nueva York Yanquis), SS: Tim Anderson (Chicago Medias Blancas), 3B: José Ramírez (Cleveland), OF: Mike Trout (Los Angeles Angelinos), OF: Teóscar Hernández (Toronto) OF: Eloy Jiménez (Chicago Medias Blancas), C: Salvador Perez (Kansas City) y BD: Nelson Cruz (Minnesota).

Liga Nacional

1B: Freddie Freeman (Atlanta), 2B: Donovan Solano (San Francisco), SS: Fernando Tatis Jr (San Diego), 3B: Manny Machado (San Diego), OF: Juan Soto (Washington), OF: Mookie Betts (Los Angeles Dodgers), OF: Ronald Acuña Jr. (Atlanta), C: Travis d'Arnaud (Atlanta) y BD: Marcell Ozuna (Atlanta).