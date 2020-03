Hanks y su esposa, Rita Wilson, dieron positivos en una prueba de coronavirus en Australia. Hanks emitió el siguiente tuit, junto con una foto de los dos:

"Hola gente. Rita Wilson y yo queremos darles las gracias a todos aquí en Australia que nos están cuidando también. Tenemos Covid-19 y estamos aislados para no contagiar a nadie más. Para algunas personas, podría resultar en una enfermedad muy seria. Estamos tomando las cosas un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para sobrevivir esto, siguiendo los consejos de expertos y cuidándonos a nosotros mismos y uno al otro, ¿no? Recuerden, pese a todos los sucesos actuales, en el béisbol no se llora. Hanx"

La última frase del mensaje de Hanks, recordándonos a todos que, "En el béisbol no se llora", es una referencia a su famosa línea de diálogo en su rol como el manager Jimmy Dugan en la película "A League of Their Own".

Son palabras consoladoras para el mundo de béisbol que harán a los fans del deporte sonreír, luego de que Major League Baseball anunciara el jueves que el inicio de la temporada regular será retrasado y el resto de los juegos de pretemporada han sido cancelados.

Texto: Sarah Langs (MLB.com)