Relacionados Federales superan a Astronautas en duelo de chiricanos en Probeis

Los herreranos abrieron la pizarra en el segundo tramo en las piernas de Gerald Chin y José Caballero. Aumentaron la ventaja en el octavo cuando Rodrigo Orozco da hit, empujando a Jairo Carillo y Orozco anotó remolcado por doble de Luis Castillo.

Israel Cruz fue el lanzador ganador, al tirar siete episodios de dos imparables, regaló una base por bolas y ponchó a nueve. Kennan Barlett cargo con la derrota.

"Gracias a Dios, me estaba preparando para este día, me dijeron que este juego era super importante para nosotros y traté de estudiarlos lo más que puede y hoy pude sacar el resultado. En el primer episodio entré tratando de estudiar su mecánica de bateo y me di cuenta que con el cambio no iban a tener buen resultado ellos", explicó Cruz tras su apertura.

Al bate destacaron por Toros: Luis Castillo de 4-2 y Jairo Carrillo de 3-1. Y por Águilas José Camargo de 1-1 y José Camarena de 3-1.

"La victoria nos pone a un juego sobre ellos, las Águilas son un tremendo equipo y nosotros tenemos que salir con ese deseo, mucha actitud, los muchachos se reunieron, el meeting fue bueno y el resultado bien importante", comentó Manuel Rodríguez, técnico de los Toros.