Totti dimite de su cargo directivo, la Roma se desgarra

"A las 12H41 del 17 de junio de 2019 envié un e-mail (...) inimaginable para mí: he ofrecido mi dimisión. Pensaba que este momento no llegaría nunca", declaró Totti en una conferencia de prensa en la que se mostró extremadamente crítico con la dirección del club.

La exestrella de los 'giallorossi' explicó su marcha aludiendo a que desde que se convirtió en uno de los dirigentes del club capitalino nunca estuvo implicado en ninguna toma de decisión importante, un aislamiento que atribuye al propietario de la AS Roma, el estadounidense James Pallotta.

"He representado una carga para este club, se me ha dicho que yo era demasiado engorroso, tanto como jugador como dirigente. Ahora me voy y eso hace daño", declaró visiblemente emocionado.

"Hay muchas cosas que me han hecho reflexionar, ellos nunca me hicieron participar. Me llamaban solo cuando estaban en problemas. En dos años he participado en una decena de reuniones", continuó el italiano.

El excapitán y centrocampista de la Roma, de 42 años, explicó que se trataba de un "hasta luego, no un adiós", sin precisar sus proyectos.

'Fantasías'

"Puedo decir que es imposible que Totti se quede fuera de la Roma. Ahora voy a tomar otro camino, pero cuando otro propietario cuente verdaderamente conmigo, estaré listo", cerró.

Horas después, el club reaccionó a las palabras de Totti por medio de un frío comunicado de prensa. "El club está extremadamente triste al enterarse de que Francesco Totti anunció su marcha y que no cuenta con la intención de ejercer como director técnico de la Roma", escribió la Roma.

"Consideramos que el papel ofrecido a Francesco es uno de los más importantes de nuestro equipo dirigente, un puesto que reclama sin duda una convicción y una implicación totales, la que se espera de todos los dirigentes del club", prosigue la Roma.

"Aunque comprendemos cómo de dura es para él la decisión de abandonar la Roma luego de 30 años, sólo podemos señalar cómo su percepción de los hechos y de las decisiones tomadas por el club son fantasía y que está alejada de la realidad", asegura el club de la capital.

"Deseamos buena suerte a Francesco en lo que decida hacer", concluye la Roma.

Totti recibió el apoyo de la alcaldesa de la ciudad de Roma Virginia Raggi. "Los símbolos permanecen para siempre. Los 'tifosi' saben reconocer a las personas de verdad. Tú lo eres. Ánimo 'France'", tuiteó.