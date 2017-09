Trump pide prohibir a los jugadores de la NFL que se arrodillen ante el himno

"La NFL tiene todo tipo de reglas y reglamentos. Su única salida es establecer por norma que no se puedan arrodillar durante el himno nacional", afirmó el mandatario a través de su cuenta personal de la red social Twitter.

Esta afirmación se produce tras varios días de intensos cruces de palabras entre Trump y diversos representantes del mundo del deporte a raíz del gesto llevado a cabo en los últimos tiempos por numerosos jugadores de arrodillarse durante el himno como muestra de protesta contra la violencia policial que sufren los afroamericanos.

The NFL has all sorts of rules and regulations. The only way out for them is to set a rule that you can't kneel during our National Anthem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

A primera hora de la mañana, el presidente ya había utilizado la red social para valorar que los índices de audiencia de la NFL "están por los suelos, excepto antes de que empiece el partido", cuando la gente sintoniza para ver si el país "será o no respetado".

Ratings for NFL football are way down except before game starts, when people tune in to see whether or not our country will be disrespected! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

Este lunes, los Cowboys de Dallas introdujeron una novedad importante en la protesta que consistió en ponerse todos de rodillas, incluido su dueño, Jerry Jones, pero antes de que sonara el himno nacional y se desplegara la bandera de Estados Unidos.

Según Trump, el "abucheo" registrado anoche en el partido que enfrentó a los Cowboys de Dallas con los Cardinals de Arizona fue "el más ruidoso" que él haya escuchado jamás.

The booing at the NFL football game last night, when the entire Dallas team dropped to its knees, was loudest I have ever heard. Great anger — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017

Durante esta última jornada de la NFL, equipos como los Steelers de Pittsburgh y los Seahawks de Seattle permanecieron en el vestuario mientras se entonaba el himno nacional, mientras otros realizaron protestas similares al entrelazarse los brazos durante la ceremonia.