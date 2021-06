Ucrania gana a Macedonia del Norte y relanza sus opciones de pasar a octavos

Luego de haber resistido una media hora, el equipo macedonio acabó cediendo ante los delanteros ucranianos. El capitán Andriy Yarmolenko (29) y Roman Yaremchuk (34) anotaron para la selección ucraniana, mientras que Ezgjan Alioski recortó diferencias al enviar al fondo de la red el rechace de un penal que él mismo había fallado (56).

El equipo dirigido por Andriy Shevchenko se recupera así del 3-2 sufrido ante los neerlandeses en Ámsterdam, mientras los 'Oranjes' juegan este jueves contra Austria (19h00 GMT).

Ucranianos, que pusieron fin a una racha de seis derrotas consecutivas en Eurocopas, neerlandeses y austríacos suman 3 puntos.

Por contra, la misión se antoja ya casi imposible para la modesta selección liderada por Goran Pandev: superados de entrada por Austria (3-1), les queda un partido contra el favorito del grupo con la esperanza de ser uno de los cuatro mejores terceros.

Pero sus opciones desaparecerán por completo si Países Bajos no pierde ante Austria, ya que el primer criterio para dirimir una eventual igualdad a puntos es el resultado en el enfrentamiento directo.

🇺🇦 Andriy Yarmolenko & Roman Yaremchuk have both scored in each of Ukraine’s last 3 matches ⚽️⚽️#EURO2020pic.twitter.com/v9eH8k6bd0