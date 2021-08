Lionel Messi Ultras del PSG se toman París en el día de la presentación de Messi

"Es una locura", dijo Messi sobre el recibimiento de los hinchas y agradeció por todo el apoyo que ha recibido desde su llegada.

Es astro argentino ya fue presentado esta madrugada (de Panamá), mediodía de Francia y señaló que uno de sus objetivos será ganar la "Champions".

👀 Front row seat for Leo Messi's first meeting with the fans at the Parc! 🏟️❤️💙#PSGxMESSIpic.twitter.com/eghzAjSFLa