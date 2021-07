Estados Unidos con equipo alternativo para la Copa Oro

Únicamente cuatro futbolistas que militan en ligas europeas fueron llamados para el torneo: los defensas Reggie Cannon (Boavista, Portugal) y Shaq Moore (Tenerife, España) y los delanteros Nicholas Gioacchini (Caen, Francia) y Matthew Hoppe (Schalke, Alemania).

El técnico estadounidense ya había adelantado su intención de dar descanso a las figuras de su equipo, incluidos Christian Pulisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) y Sergiño Dest (FC Barcelona).

Ninguno de los titulares en la victoria ante México en la final de la Liga de Naciones de Concacaf a inicios de junio fue convocado.

Roster announced. ✅Squad numbers set. ✅Here are the digits for #USMNT players at the 2021 Concacaf @GoldCup: pic.twitter.com/96uVvrO3Ut