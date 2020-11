Estados Unidos, rival de Panamá, examina a su generación del futuro ante una Gales sin Giggs

El emblemático exjugador del Manchester United y seleccionador galés desde 2018 fue detenido días atrás por sospechas de violencia contra su pareja, acusación que Giggs rechaza, y puesto después en libertad bajo fianza.

Giggs acordó con su federación que no se sentará en el banquillo galés ante Estados Unidos en el amistoso en Swansea ni tampoco en los partidos de Liga de Naciones contra Irlanda y Finlandia del 15 y 18 de noviembre en Cardiff.

Su reemplazo, el asistente Robert Page, recalcó el lunes que la situación de Giggs no será una distracción para su escuadra: "Nada cambia. Es el equipo de Ryan y se trata de que terminemos el trabajo que él empezó".

El estreno de Page, que podrá contar con la estrella galesa Gareth Bale, será ante una selección estadounidense totalmente renovada con una media de edad de 21 años en la que su figura, el delantero del Chelsea Christian Pulisic, es baja por una lesión de isquiotibiales.

Con la liga de fútbol norteamericana (MLS) arrancando este mes sus playoffs, el seleccionador Gregg Berhalter aprovechará los amistosos ante Gales y otro el lunes ante Panamá en Wiener Neustadt (Austria) para evaluar a la nueva hornada de promesas estadounidenses que está surgiendo en Europa.

"Tenemos la oportunidad de echar un vistazo a estos jóvenes talentos. Estamos emocionados de trabajar con ellos", dijo Berhalter.

NEWS: Gregg Berhalter announces that @cpulisic_10 will return to @ChelseaFC to continue working through his injury rehab. It was great having you in with us this week, Christian! ❤️🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/pvEaUhZAzU