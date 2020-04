Peraza se unió a los entrenamientos del club coclesano, y luego de unos días, un directivo de se acercó para comunicarle que no había convencido al técnico Gary Stempel, por lo que no contaban con él.

"Entreno varios días. Un día en el estadio se me acerca el señor Alex Armijo, me dicen que no van a contar conmigo, que no le gusté al 'profe' y que cómo hacemos para regresar a Venezuela. Yo le dije que estaba equivocado, fue lo único que le dije. Ellos me atosigan con el tema de Migración, que vine acá por ellos y que me iban a llamar a alguien. Luego era Gerente me manda la carta de despido por Whatsapp. Yo voy a Afutpa para ver mis derechos, eso es ilegal, no pueden votar a nadie por bajo rendimiento. Afutpa me da los pasos para demandar al club, y ya está eso avanzado en la Cámara de Resolución de Disputa", narró el jugador venezolano sobre su calvario.

"Luego me llamar el Señor Julio Quijano, tuvimos toda la intención de llegar a un acuerdo, pero me vuelven a amenazar con Migración y que no iba a jugar nunca más aquí en Panamá, si quería volver a jugar acá que aceptara lo que ellos me daban. Ya tengo casi dos meses aquí, he pagado alquiler, comida, he tenido que vender algunas cosas en Venezuela, lamentablemente pasó lo del virus, y estoy acá", agregó.

"No pensé que esto pasaba todavía en el fútbol, que traigan a un extranjero y lo traten a las patadas. Soy un jugador profesional, he jugado Selección Sub-17, Sub-20 de Venezuela, tengo más de siete años jugando profesional... espero que las cosas que me pasaron no les pasen a otros futbolistas, ver un club que sea tan arbitrario y perjudiquen al jugador", finalizó Peraza.