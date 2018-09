Ureña brilla desde la lomita y Marlins derrotan a Filis

Los Filis, que se desvanecen, solo lograron conectarles cuatro hits combinados al quisqueyano Ureña y a dos relevistas.

El conjunto de Filadelfia, que comenzó la tarde cuatro juegos por detrás de los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este de la Liga Nacional, perdió su tercer juego consecutivo y tiene marca de 9-17 desde el 6 de agosto, cuando lideraba la zona.

Los Filis solo han anotado cinco carreras en sus últimos cuatro juegos.

No obstante la derrota, los Filis no están fuera de la carrera divisional porque enfrentan a Atlanta en siete de sus últimos 11 juegos de la temporada, aunque el revés ante los Marlins no ayuda a sus posibilidades.

Ureña (5-12) permitió una carrera en siete entradas y ponchó a siete para aumentar su total de la temporada a 117 abanicados, la mejor marca de su carrera.

El relevista Drew Steckenrider lanzó un noveno perfecto con dos ponches para su tercer salvamento. El descalabro fue para el de ascendencia mexicana Vince Velásquez (9-10), quien soportó tres anotaciones en cinco capítulos.

El venezolano Asdrúbal Cabrera, adquirido de los Mets a finales de julio, conectó para los Filis su jonrón número 22 de la campaña.

Empero, un triple de Derek Dietrich comenzó una segunda entrada clave de tres carreras para Miami.