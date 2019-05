Uruguay entrena a la expectativa de Suárez

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, dijo este martes estar confiado en que Luis Suárez no tendrá inconvenientes en recuperarse a tiempo de su operación en la rodilla para jugar la Copa América.

Después de un breve entrenamiento abierto a la prensa por la mañana en el Complejo Celeste, el exjugador del Atlético de Madrid contó en conferencia de prensa que habló con Suárez, quien pasó por el quirófano el 9 de mayo por una lesión meniscal interna de la rodilla derecha.

"Está bien. Se ha recuperado, por lo que me dijo, mucho mejor que con la lesión del Mundial 2014. Ya tiene la experiencia de esa lesión y esa recuperación. Viene bien, así que creo y deseo que no va a tener inconvenientes de estar sano para llegar a la Copa".

Nueve jugadores se sumaron a esta práctica matutina bajo la atenta mirada del entrenador Oscar Tabárez: Diego Godín, José María Giménez, Federico Valverde, Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez, Martín Silva, Gastón Pereiro, Sebastián Coates y Fernando Muslera, quien se incorporó a los trabajos en cancha este martes.

Nicolás Lodeiro, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur y Mathías Suárez se ejercitaron en el gimnasio. Por la tarde, se espera la llegada de tres futbolistas más.

Godín destacó el compromiso del equipo y aseguró que la selección llegará a Brasil con los objetivos claros. "Vamos con la ilusión y las ganas de ganar. Nuestro primer objetivo es Ecuador, intentar pasar la llave de grupo. Pero, como lo marca la historia, Uruguay tiene que pensar en ganar la Copa América".

El Grupo C, que la Celeste integra junto a Ecuador, Japón y Chile, será "difícil", advirtió el capitán, y aseguró que "como en todos los torneos cortos, el devenir de la serie va a depender del primer partido".

La competición más reciente que enfrentó la selección charrúa fue la China Cup, "con rivales que no tienen el nivel de un Mundial o una Copa América", señaló Godín, pero donde "el grupo mantuvo una gran solidez defensiva, como bloque".

"Mejoramos en posesión y juego asociado para llegar al área. Yo no veo al fútbol de una sola manera, creo que todas las posibilidades y caminos son válidos para llegar al gol y ganar los partidos. Tenemos algo muy bueno, una característica de Uruguay, que es la solidez, el trabajo en bloque, el juego defensivo, el contraataque, el juego directo. Eso tenemos que mantenerlo y mejorarlo. Creo que estamos en un buen momento", señaló.

No habla de clubes

El capitán celeste también afirmó que, a nivel individual, llega "bien, sano" para la Copa, en particular porque, al no jugar la Champions, su último mes con el Atlético de Madrid no estuvo sobrecargado de partidos. Aunque sí de emociones por la despedida del club que lo tuvo en sus filas por casi una década.

"En el Atlético (...) dejo amistades, gente que quiero y que me quiere mucho. Es difícil despedirse, salir de tu casa, porque fue mi casa durante nueve años, y lo seguirá siendo. Pero también es bueno saber despedirse, cerrar un ciclo y abrir otra etapa con nuevos desafíos, nuevos objetivos. Me voy contento porque en el fútbol sabemos cómo se manejan las pasiones y no hubo una palabra mala hacia mí, sino agradecimiento y orgullo. Fue espectacular".

Consultado por su supuesto pase al Inter de Milán, el jugador prefirió ser precavido. "No voy a hablar de clubes porque no es momento de comunicar nada, cuando haya que comunicar algo y confirmar, lo haré".

Esta semana llegará la mayoría de los jugadores para conformar el plantel celeste y el jueves es el día límite para que Tabárez dé la lista de convocados para la Copa América, que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El combinado viajará el 13 rumbo a Belo Horizonte, donde debutará el 16 frente a Ecuador.

Antes de partir, los charrúas se despedirán del público uruguayo, el 7 de junio, frente a Panamá en el Estadio Centenario.