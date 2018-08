Uruguay con novedades y sin el 'Maestro' Tabárez para amistoso ante México

De acuerdo con la institución, la Celeste será dirigida el 7 de septiembre ante México, en el NRG Stadium de Houston, por Fabián Coito, entrenador de la selección Sub-20. El timonel convocó a 25 futbolistas para ese cotejo.

Uruguay contará con sus principales estrellas, como los atacantes Edinson Cavani (París SG) y Luis Suárez (FC Barcelona) y los defensas Diego Godín y Jose María Giménez (Atlético de Madrid), pero tiene como principal novedad la convocatoria del volante ofensivo del PSV Eindhoven, Gastón Pereiro.

Otra cara nueva que se sumará al combinado 'charrúa' respecto al equipo que disputó el Mundial Rusia-2018 es el defensa Mauricio Lemos (Sassuolo, ITA).

Retorna tras su desafectación para ese torneo el mediocampista Federico Valverde (Real Madrid) y tras una período de ausencia volverá también con la Celeste el volante creativo Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC, USA).

Pero la nota principal es la ausencia del veterano entrenador el 'Maestro' Óscar Tabárez (71 años), quien ha completado un exitoso ciclo de 12 años con la Celeste a pesar de sufrir el síndrome de Guillain-Barré desde hace un tiempo.

Decidió no oficiar como DT ya que se venció su contrato y hasta no firmar uno nuevo no asumirá, por lo cual se optó por Coito, que ya trabajó con él.

Tabárez precisa de la venia de los clubes pero también que se defina la situación de crisis que estalló en la AUF, la cual está ahora controlada por un ejecutivo provisorio ya que las elecciones que debían realizarse recientemente acabaron suspendidas.

Ello por un escándalo por supuestos actos de corrupción que han terminado en la justicia y que incluso motivaron la salida de la carrera del que era su presidente, Wilmar Valdéz.

Este será el primer partido oficial de Uruguay tras el Mundial, adonde fue eliminado en los cuartos de final por el campeón Francia. Tenía previsto otro amistoso ante Ecuador en septiembre en EEUU pero finalmente fue suspendido.

Lista de convocados

Arqueros: Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Martín Silva (Vasco da Gama, BRA), Martín Campaña (Independiente, ARG).

Defensas: Diego Godín, Jose María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Mauricio Lemos (Sassuolo, ITA), Gastón Silva (Independiente, ARG), Martín Cáceres (Lazio, ITA).

Mediocampistas: Diego Laxalt (AC Milan, ITA), Nahitan Hernández (Boca Juniors, ARG), Lucas Torreira (Arsenal, ENG), Matías Vecino (Inter, ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus, ITA), Carlos Sánchez (Santos, BRA), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders, USA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Gastón Ramírez (Sampdoria, ITA), Gastón Pereiro (PSV Eindhoven, NED).

Atacantes: Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro, BRA), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey, MEX), Edinson Cavani (PSG, FRA), Luis Suárez (FC Barcelona, ESP), Maximiliano Gómez (Celta, ESP), Cristhian Stuani (Girona, ESP).