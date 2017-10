El exsecretario general de la FIFA, el francés Jérôme Valcke, solicitó este miércoles ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) la suspensión de 10 años infligida por la máxima instancia futbolística, aunque aseguró que no piensa volver a un fútbol donde ya no tiene "ningún sitio".

Exdirector de márketing y después secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, de 56 años, fue condenado el 16 de febrero de 2016, en primera instancia por la justicia interna de la FIFA, a doce años de suspensión de toda actividad ligada al fútbol, una pena reducida en apelación a diez años.

Ante el TAS, Valcke quiso demostrar "que nunca actué en contra de los intereses de la FIFA".

"Siempre hice mi trabajo de la mejor manera posible y siempre privilegié los intereses de la FIFA. Y si en todo divorcio se pasa del divorcio al odio, no comprendo tanto odio", declaró a la salida de la audiencia celebrada en Lausana.

Preguntado por si pensaba volver al fútbol, Valcke respondió: "No. Ya no tengo ningún sitio en este mundo, no porque esté asqueado o herido, sino simplemente porque es un capítulo que se cerró de manera brutal. En la vida hay que saber pasar página".

Empleado de la FIFA entre 2003 y 2016, la antigua mano derecha del expresidente Joseph Blatter (también suspendido por 6 años), fue cesado el 17 de septiembre de 2015 tras ser acusado por el exfutbolista israelí Benny Alon en un caso de reventa de entradas del Mundial-2014, por el que fue despedido definitivamente de la FIFA en enero de 2016 acusado de "conflicto de intereses" y de haber "aceptado y distribuido regalos y otros favores".

La Comisión de Ética de la FIFA le acusó también de haber tratado de comercializar los derechos televisivos a precios inferiores a su valor y de haber destruido pruebas.

También fue acusado de haber concedido varios contratos que permitieron a su hijo ingresar suculentas comisiones.

Las dos partes tienen ahora 40 días para responder aún a cuestiones del TAS, que deberá publicar la sentencia definitiva dentro de un par de meses.