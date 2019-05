El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no cree que su puesto esté en peligro, tras la dura eliminación en la Liga de Campeones contra el Liverpool, afirmando que "hablé con el presidente (Josep María Bartomeu) y siempre me sentí respaldado".

"He hablado con el presidente y siempre me he sentido respaldado por el club. Ya sé que cuando hay un golpe de este tipo, todo se tambalea y cuando pasa algo así, hay que quemarlo todo", dijo Valverde este sábado en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Getafe el domingo.

"Hay muchos comentarios porque cuando hay un golpe así, todo se tambalea. Cuando pasa algo de esto hay que quemar todo, romperlo... Después hay que ponerlo en su sitio", añadió el técnico azulgrana.

Valverde ha sido blanco en los últimos días de críticas tras la dura eliminación en semifinales de la Liga de Campeones el martes frente al Liverpool (3-0, 0-4), llegando algunos medios a especular con una posible salida.

"Me siento con fuerzas, estoy bien, como todos. Lo que queremos hacer es dar un paso al frente y enfrentarnos con la situación, no escondernos debajo de una piedra", añadió.

El Barça se enfrenta el domingo en la penúltima jornada liguera, que ya ha ganado, con el Getafe, que pugna por mantener la cuarta plaza, que le da acceso a la Liga de Campeones la próxima temporada.

"Puede ser una buena piedra de toque", dijo Valverde, poniendo el acento en que "sobre todo lo más importante es dar un paso adelante, venimos de una semana durísima, independientemente del rival, tenemos que dar un paso al frente".

La eliminación en Europa "ha supuesto un palo muy duro para la afición, los jugadores, para todos nosotros. Lo mejor es siempre enfrentarte cuanto antes contra un rival donde te puedas resarcir de algo, puedas mostrar tu carácter", dijo Valverde.