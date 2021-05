Van Dijk, principal baja de Holanda en su lista para la Eurocopa

El defensa del Liverpool, que se recupera de una rotura de ligamentos en la rodilla, es baja, mientras que el jugador del Ajax Daley Blind ha entrado en la convocatoria a pesar de que recientemente se dañó un tobillo.

Entre los jugadores importantes convocados; Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barça), Georginio Wijnaldum (Liverpool) o Memphys Depay (Lyon).

Los 26 convocados están citados el viernes en Zeist, un día antes de volar hacia Faro (Portugal) donde se concentrarán y jugarán contra Escocia un amistoso el 2 de junio.

A continuación regresarán a Holanda para jugar ante Georgia el 6 de junio en Enschede.

La selección naranja debutará en la Eurocopa el 13 de junio frente a Ucrania, antes de enfrentarse a Austria el 17 y a Macedonia del Norte el 21.

Estos tres partidos de la fase de grupos se jugarán en el estadio Johan Cruyff de Amsterdam, ante 12.500 espectadores, debido a las restricciones por la pandemia.

