El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), autor este lunes del mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuiro de Barcelona-Cataulña, afirmó que no podría "haber esperado un día mejor".

"No podríamos haber esperado un día mejor. Fue increíble. Creo que el coche funcionó muy bien. No tuvimos problemas y completamos el programa como queríamos. Incluso pudimos exprimir un poco más", dijo un exultante Vettel.

"Las primeras impresiones fueron buenas y ha vuelto a ser así. Me siento cómodo. Obviamente todavía un poco oxidado porque he estado dos meses sin pilotar, pero hemos dado muchas vueltas y dormiré bien. El coche funciona, estoy muy contento, hace lo que quiero y eso me genera gran satisfacción", añadió en declaraciones que difunde Motorsport.com.

"Aun tenemos dos semanas de pruebas, pero por ahora creo que hay que elogiar a los chicos de la fábrica por la forma en la que abordaron las nuevas reglas", dijo.

"La cantidad de vueltas que dimos, cómo rindió el equipo... Todo está más al límite comparado con el coche del año pasado, algo que imaginaba. Y no hemos tenido grandes problemas, así que estamos muy bien preparados de ese punto de vista", señaló.