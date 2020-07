René señaló que él en la posición de Julio Dely Valdés, no hubiese aceptado estar en la terna para dirigir Panamá, debido a la forma como lo sacaron el año pasado.

"Si yo hubiese estado en la posición de Julio, digo que no, porque no estoy de acuerdo. Yo hubiese desistido porque si me echan, como ahora esa misma persona me dice que soy bueno", comentó Mendieta en el programa Agenda Fútbol que se transmite por YouTube.

"Ese mismo Comité Ejecutivo que está hoy día, fue el que lo echó. Ese mismo Comité Ejecutivo dice que el favorito es Julio Dely Valdés. No es de confiar", agregó.

Cabe recordar que Dely, dirigió a la Selección Nacional el año pasado como interino, pero no fue ratificado por el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias y su Junta Directiva, que apostaron por Américo el "Tolo" Gallego, quien al final terminó fracasando, por su desconocimiento del fútbol panameño.

"A mi no me interesa a quien pongan. No puede ser demagogia tras demagogia. Hoy día Dely Valdés, como figura, como exjugador, como extécnico, abre muchas puertas, pero el día que tenga dos partidos malos, se acaba su carrera", analizó Mendieta.

"Los extranjeros, por el desconocimiento que tienen van a pedir tiempo para dirigir, preparar la selección y conocer la Liga", manifestó sobre los otros dos candidatos.

En el siguiente vídeo pueden ver los comentarios de Mendieta en el programa Agenda Fútbol.