Los Vikings y Cook firman contrato de 63 millones y cinco temporadas

Las mismas fuentes indicaron que se trata de una extensión de cinco años por valor de 63 millones de dólares.Agregan que la extensión incluye un bono por firmar de 15,5 millones y 28,2 millones en dinero garantizado.Cook, de 25 años, es el quinto corredor mejor pagado de la NFL con un salario promedio de 12,6 millones de dólares por año.El jugador se convirtió en el último corredor en firmar una extensión antes del inicio de la temporada 2020.El acuerdo de Cook se produjo un día antes de que los Vikings recibieran a los Packers de Green Bay en su primer partido de temporada regular en el U.S. Bank Stadium.

Now it's time to go win a championship.#Skolpic.twitter.com/47WsIcJAEs