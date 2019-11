"Vuelvan al béisbol", suelta Ibrahimovic al despedirse del Galaxy

Ibrahimovic, quien fichó por el Galaxy en el inicio de la temporada 2018, anunció el final de su etapa angelina mediante un enigmático mensaje en Twitter.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr