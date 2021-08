Tokio 2020 Warholm deslumbra con récord espectacular, Thompson-Herah repite doblete

El prodigio sueco del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, también se proclamó campeón en su prueba, pero en su caso con una marca más rutinaria (6,02) y sin poder luego quebrar su récord mundial de 6,18 metros.

Pero si hubo un momento para la historia fue la final de los 400 metros vallas, que había generado una gran expectación y no decepcionó, con Warholm convirtiéndose en el primer hombre en bajar de la barrera simbólica de los 46 segundos en esa prueba.

Detrás de Warholm quedó el estadounidense Rai Benjamin (46.17), plata, mientras que el brasileño Alison Dos Santos (46.72) se quedó con el bronce.

"Pensaba en esto día y noche, en obtener esta medalla para mi colección. No he tocado ni una valla y he sido incluso capaz de reacelerar en el final. Ha sido algo enorme, es histórico", celebró Warholm tras su récord.

Warholm voló en la pista del estadio Olímpico de la capital nipona, mejorando en 76 centésimas de segundo la plusmarca mundial que había batido el pasado 1 de julio en casa, en la reunión de Oslo, donde corrió en 46.70.

Ese día consiguió quebrar una vieja plusmarca del atletismo, que había conseguido el estadounidense Kevin Young con 46 segundos y 78 centésimas en los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992.

Los tres medallistas de la final de Tokio-2020 corrieron por debajo de ese tiempo de Kevin Young, que durante casi tres décadas había sido intocable.

"Ha sido la carrera más grande de la historia de los Juegos Olímpicos", sentenció Rai Benjamin, que apuntó que ni siquiera el récord del mundo de los 100 metros (9.58) conseguido por Usain Bolt en el Mundial de Berlín podía "rivalizar" en importancia e intensidad con lo vivido este martes.

- Segundo crono de la historia -

El histórico récord de Warholm restó protagonismo a una de las reinas de estos Juegos, la jamaicana Eliane Thompson-Herah, que hace cinco años en Rio-2016 logró el doblete de oros de la velocidad (100-200 metros) y que en Tokio-2020 ha repetido la experiencia.

Thompson-Herah se impuso este martes con un tiempo de 21 segundos y 53 centésimas, el segundo más rápido de la historia.

La medalla de plata fue para la joven namibia de 18 años Christine Mboma (21.81), mientras que la estadounidense Gabby Thomas se quedó con el bronce (21.87).

Mboma corre los 200 metros desde hace apenas dos meses, después de quedarse sin poder competir en 400 metros debido al reglamento sobre hiperandrogenismo, que obliga a las atletas afectadas a hacer bajar su testosterona con un tratamiento para poder competir en las distancias que van desde los 400 metros a la milla.

La veterana jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campeona olímpica de 100 metros en 2008 y 2012, quedó en la cuarta posición (21.94).

- La barra de 6,19 cae -

En el salto con garrocha, Duplantis era el superfavorito y no falló, colgándose su primer oro olímpico.

El joven de 21 años que domina con autoridad esta prueba en las dos últimas temporadas, fue el único en franquear la barra de 6,02 metros, para superar en el podio al estadounidense Christopher Nielsen (5,97 m, plata) y al brasileño Thiago Braz (5,87 m), el campeón olímpico de Rio-2016.

Con el título olímpico en el bolsillo, Duplantis se dispuso a continuación a intentar batir su propio récord del mundo (6,18 metros, conseguido en febrero de 2020 en pista cubierta), enfrentándose a la barra de 6,19 metros.

En las otras finales del día, la polaca Anita Wlodarczyk encadenó un tercer oro olímpico consecutivo en el lanzamiento de martillo (78,48 metros), mientras que la alemana Malaika Mihambo consiguió el oro olímpico en salto largo (7,00 metros).