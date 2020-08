Westbrook y Harden dan triunfo a Houston ante Bucks; Isaac se lesiona

Isaac, quien fue el primer jugador en romper las protestas unánimes de la NBA contra el racismo en Disney World (Orlando), tuvo que abandonar en silla de ruedas el partido ante los Sacramento Kings tras lesionarse en su rodilla izquierda a principios del último cuarto.

Los resultados de la resonancia magnética posterior confirmaron que el joven ala-pívot "ha sufrido un desgarro del ligamento cruzado anterior" y "estará de baja indefinidamente", dijeron los Magic.

El ala-pívot -que se perfilaba como uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA con 11,9 puntos, 1,5 robos y 2,2 tapones esta temporada- ya había sufrido una grave lesión en la misma rodilla el pasado enero que le tuvo apartado de las pistas hasta la reanudación de la campaña la semana pasada.

"Ahora le espera una rehabilitación mucho más larga", dijo el reputado periodista de ESPN, Adrian Wojnarowksi.

En Disney World, los médicos estaban limitando el tiempo de juego de Isaac, de 22 años, y este domingo solo llevaba 15 minutos en cancha cuando ocurrió la lesión, en los que sumó 4 puntos y 3 rebotes.

A falta de 9 minutos y 19 segundos para el final, Isaac hizo una entrada a canasta con un pequeño salto para sortear a la defensa pero, al apoyar los dos pies, se llevó inmediatamente la mano a la rodilla y cayó al suelo con gestos de gran dolor.

