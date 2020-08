Yerno de Trump ironiza sobre jugadores de NBA que "se dan el lujo" de protestar contra el racismo

"Los jugadores en la NBA... ellos pueden darse el lujo de tomarse, tu sabes, una noche libre del trabajo", dijo Kushner en una entrevista con el sitio web Politico, sobre la reacción de los deportistas ante un nuevo caso de aparente brutalidad policial. "La mayor parte de los estadounidenses no pueden permitirse por sus finanzas el lujo de hacer eso", agregó el consejero de Donald Trump.

El histórico boicot a los partidos del torneo de la principal liga de básquetbol profesional de Estados Unidos, que obligó a suspender toda la jornada y puso en jaque la continuidad de los playoffs, surge tras el caso de Jacob Blake.

El domingo, este afroestadounidense de 29 años resultó gravemente herido por los disparos de un oficial, a quemarropa y por la espalda, cuando entraba a su vehículo, ante la mirada de sus tres hijos, cerca de Milwaukee, en el estado de Wisconsin.

Silver Spoon Jared Kushner calling NBA players “lucky for being able to take a night off from work” is too rich. These are grown men who have worked insanely hard to earn their jobs. Without rich parents.Unlike Jared...pic.twitter.com/9qIyRRyNZP