"No va a cambiar nada que tengamos la posibilidad de recuperar el liderato. Tenemos un partido, el tercero, y hay que seguir en esta línea. Hemos hablado de once finales. Es otro partido y lo vamos preparar pensando solo en hacerlo a tope y darlo todo en el campo", afirmó Zidane.

Un triunfo le permitiría alcanzar en puntos al Barça, pero se colocaría líder por los enfrentamientos directos con los azulgranas.

Gerard Piqué, tras el empate del Barcelona, dejó suponer con sus declaraciones, que el Real Madrid había sido favorecido por determinadas actuaciones arbitrales en sus dos partidos tras la reanudación de LaLiga.

Zidane rechazó estas presuntas insinuaciones.

🎙️💬 Zidane: "Sabemos que es el primer partido que vamos a jugar fuera, contra un equipo bueno. Queremos hacerlo bien".#RMCity | #HalaMadridpic.twitter.com/gAcI6TFJYu — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 20, 2020

"Lo que me interesa y es importante para mí es el partido del domingo. Tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar al revés. Solo pienso en el partido, que es lo que nos anima a nosotros. Jugar el partido y nada más. No nos están favoreciendo los árbitros. Soy muy directo. Nada más", señaló.

Real Madrid venció al Eibar y al Valencia después de los tres meses de parón y Karim Benzema continúa su excelente temporada llevando 21 goles en 38 partidos.

Benzema marcó un doblete contra el Valencia.

"No ha cambiado mucho. La única cosa es la edad y la experiencia. Son 10 años en el Real Madrid. Para mí es el mismo jugador, pero él sabe que siempre se puede mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene siempre ambición. Le gusta el fútbol y se asocia bien con todos", explicó.

Marco Asensio también tuvo una noche especial contra el Valencia, marcando cuando tocó la pelota por primera vez, en su debut con el Real Madrid en 2020, después de una grave lesión de rodilla.

“Marco está aquí, con nosotros. El otro día entró y nos alegramos de lo que pasó, pero hay que ir paso a paso. Tenemos tiempo y no hay que pensar que tiene que jugar siempre. Hay que ir tranquilos y después de esta grave lesión hay que ir poco a poco y es lo que estamos haciendo y él también. Con tranquilidad", indicó el técnico.