Zidane quiere ganar la Copa del Rey, único título que le falta

"Me parece que es muy importante, mucha gente quiere transmitir que la Copa es un trofeo menor pero no lo creo", dijo el técnico blanco en rueda de prensa previa al encuentro de ida de los dieciseisavos de final del torneo del KO del jueves.

"Nuestra ambición este año es ganarla precisamente porque podemos hacerlo, por lo tanto para mí no es un trofeo menor, para mí es uno de los trofeos potenciales que podemos ganar este año", dijo Zidane.

El técnico blanco, ganador de 'Champions', Ligas y Mundiales de Clubes, todavía no ha logrado ganar una Copa ni como jugador ni como entrenador.

En Italia jugó una final de Copa que perdió, mientras que en España también jugó como centrocampista blanco las finales de 2002 frente al Deportivo de La Coruña, que se saldó con la victoria de los gallegos por 2-1, y de 2004 frente al Zaragoza que los 'merengues' también perdieron 3-2.

"No es una cosa personal, es una cosa de toda la plantilla, nos hace ilusión jugar esta Copa al igual que nos gustan todas las competiciones. Como siempre queremos dar el máximo", insistió el entrenador el Real Madrid, un club que ganó la Copa del Rey por última vez en 2014.

El técnico blanco, sin embargo, prefirió no pronunciarse sobre si le gustaría más un formato de Copa a un solo partido en lugar de los dos que se juegan ahora.

"Me conformo con lo que hay", aseguró, antes de afirmar que "hoy en día en España es con dos y vamos a hacerlo con dos".

Recién elegido el lunes mejor entrenador del año por la FIFA, Zidane se mostró satisfecho por el galardón 'The Best', pero consideró que no se considera el mejor del mundo.

"Este premio lo acepto, es el trabajo que hicimos hasta ahora, hemos ganado muchísimas cosas con este equipo", dijo Zidane, antes de afirmar que "lo he cogido, pero no soy el mejor entrenador del mundo, pienso que hay otros que son mejores".