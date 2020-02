Después de que terminara la participación de Panamá en la Serie del Caribe, el manager de los Astronautas de Chiriquí, Julio Mosquera, manifestó que se mostró contento por el desempeño de sus dirigidos a pesar de que no se obtuvieron los resultados deseados.

"Nos sentimos contentos de haber participado en la Serie del Caribe", expresó. "Este deporte hay que gozarlo. Puedes estar enojado, pero pase lo que pase debes tener la frente en alto."

En el certamen, la representación panameña tuvo récord de una victoria y cuatro derrotas en el certamen que se disputa en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

"Le dije a los muchachos que hicieron una gran labor. Creo que nos fajamos en algunos partidos en los que no pudimos conseguir el hit oportuno", indicó. "Me siento orgulloso de ellos, aunque no se pudo conseguir lo que queríamos. Los muchachos adquirieron una experiencia muy bella ya que aquí nos han tratado maravillosamente."

Mosquera enfatizó que la temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (de aproximadamente un mes y medio) dura poco y eso impide un mayor desarrollo de los peloteros.

"Ya lo he dicho en otras ocasiones, tenemos una liga bastante corta. Es un poco difícil ya que casi todas las otras ligas duran dos meses y medio o tres meses", explicó. "Esto es como en la liga profesional de Estados Unidos donde, entre más tu juegas, el pelotero se desarrolla más. Esa es una clave muy grande si queremos competir con otros equipos", puntualizó.