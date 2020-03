Los principales medios deportivos del mundo, destacaron el regreso de la leyenda de la NBA, como destaca esta nota de Mundo Deportivo.

Un día después, el 19 de marzo, Jordan se vestía de nuevo con la camiseta de los Chicago Bulls, pero esta vez no llevando su habitual número 23, sino el dorsal 45. En ese encuentro, contra Indiana Pacers, Jordan firmó 19 puntos en 43 minutos, aunque se le notó la inactividad (25 por ciento en tiros de campo).

“I’m back.”25 years ago today, Michael Jordan used two words to announce he was returning to the NBA 👏 pic.twitter.com/uNDxEWYXhj