La atleta dio positivo por marihuana previo a Tokio 2020

Richardson, de 21 años, dijo a la cadena NBC que usó marihuana para enfrentar "un estado emocional doloroso" al enterarse de la muerte de su madre biológica durante las pruebas olímpicas de su país el mes pasado en Eugene (Oregón).

"Me gustaría decirles a mis fans, mi familia y mis patrocinadores que me disculpo", dijo la estrella estadounidense del esprint. "Pido disculpas por no haber sabido cómo controlar mis emociones o lidiar con mis emociones durante ese tiempo".

"Me disculpo mucho si los decepcioné, y así fue. Y solo quiero que sepan que esta será la última vez que los Juegos Olímpicos no verán a Sha'Carri Richardson y será la última vez que Estados Unidos no volverá a casa con una medalla de oro en los 100", añadió.

Poco después de que ofreciera sus disculpas, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) anunció que la estrella del esprint aceptó una sanción de un mes de inhabilitación a partir del 28 de junio.

Richardson se impuso como la sexta mujer más rápida con un tiempo de 10.72 segundos en un encuentro en Florida en abril y fue vista como una candidata a convertirse en la primera estadounidense en ganar el oro olímpico en los 100 metros desde Gail Devers en 1996.

"Las reglas son claras, pero esto es desolador en muchos sentidos", dijo el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Travis T. Tygart.

"Con suerte, su aceptación de la responsabilidad y sus disculpas serán un ejemplo importante para todos nosotros de que podemos superar con éxito nuestras decisiones desafortunadas, a pesar de las costosas consecuencias de esto para ella".

Richardson ganó en las pruebas estadounidenses de 100 metros, pero ahora no podrá competir en ello en Tokio.

Sí podría, en cambio, participar en el relevo 4x100, pero para ello debe ser seleccionada para el equipo y contar con la aprobación del Comité Olímpico de Estados Unidos.

"Si se me permite recibir esa bendición, estaré agradecida. Si no, me concentraré en mí", dijo al respecto.

La marihuana se encuentra en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje, y un resultado positivo puede resultar en la prohibición de competir entre un mes y dos años.