"Muy difícil e increíble, no jugamos como siempre jugamos, nos pasaron por encima, hay que ser autocrítico. No mostramos ese deseo de ganar", explicó Pérez en la zona mixta.

"Es el peor por el escenario, Panamá no había jugado así, no fuimos esa selección que mete", agregó. "Nosotros siempre hemos dicho que no somos jóvenes, ni viejos, hay quienes agachan la cabeza y hay darle ese animo", sentenció.