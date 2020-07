Djokovic no sabe todavía si participará en el US Open

El número uno mundial Novak Djokovic todavía no ha tomado una decisión sobre su participación en el US Open 2020, indicó el tenista este miércoles en una entrevista al diario deportivo serbio Sportski Zurnal.

"Todavía no sé si voy a jugar el US Open. No jugaré con seguridad en Washington o Cincinnati", declaró Djokovic.

El US Open está previsto del 31 de agosto al 13 de septiembre.

El 2 de julio, Djokovic anunció que había dado negativo al coronavirus, tras haber contraído la enfermedad durante el torneo caritativo que organizó en los Balcanes.

El serbio reanudó los entrenamientos el martes y anunció que tomará parte en la temporada en tierra batida.

"La participación en Roland-Garros es segura. Madrid y Roma forma parte también de mi agenda", precisó Djokovic.

El número uno mundial calificó por otra parte de "correcto" el nuevo sistema de clasificación que la ATP prevé poner en marcha a partir del mes de agosto, fecha prevista de reanudación de los torneos tras cinco meses de pausa debido a la pandemia del COVID-19.

El número uno mundial había anunciado el 23 de junio haber dado positivo al coronavirus, igual que tres jugadores que participaron en el Adria Tour, que había comenzado a mediados de junio en Belgrado: el búlgaro Grigor Dimitrov (19º mundial), el croata Borna Coric (33º) y el serbio Viktor Troicki (184º).

Después, el croata Goran Ivanisevic, director de una de las etapas del Adria Tour y uno de los entrenadores de Djokovic, también dio positivo.

En el Adria Tour, sobre todo en su etapa en Belgrado, las medidas de distancia social apenas fueron respetadas, por el público o los jugadores.

Djokovic, ampliamente criticado por haber organizado esta competición, había presentado sus excusas, afirmando "haber sentido profundamente" que el torneo, que fue anulado, "causara males".

Reaccionando, en esta entrevista, a la salva de críticas que provocó el fiasco de su Adria tour, Djokovic denunció "una especie de caza de brujas".

"Veo muchas críticas. Está claro que existe algo más, como si existiera una agenda, alguien debe caer, una personalidad importante debe ser el principal culpable de todo", declaró.