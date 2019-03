Hamilton lidera otro doblete de Mercedes en el drama de Leclerc en Baréin

Hamilton firmó su septuagésima cuarta victoria en la categoría reina en una noche que fue dramática para Ferrari, que, con un coche más rápido y después de haber copado la primera fila, apuntaba a los dos primeros puestos, pero tuvo que conformarse con el tercero de la nueva estrella de la F1 y el quinto del alemán Sebastian Vettel, que cometió un fallo cuando iba segundo y acabó por detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull), cuarto este domingo en Sakhir.

The move that put @LewisHamilton in a winning position 🔀And the wave that acknowledged Charles Leclerc's amazing effort 👋#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/2jDC3jFNI4