Hamilton "probablemente" seguirá el boicot del fútbol inglés a las redes sociales

Por AFP



El piloto de Fórmula 1 británico Lewis Hamilton piensa "probablemente seguir y apoyar" este fin de semana el boicot a las redes sociales lanzado por los clubes ingleses de fútbol como forma de protesta contra los insultos racistas sufridos por varios jugadores.

"Todavía no he decidido pero para mí está claro, particularmente en nuestro deporte, el racismo continúa siendo un problema", señaló el único piloto negro de la historia de la F1 en una conferencia de prensa celebrada este jueves, en la víspera del Gran Premio de Portugal en Portimao.

"Pienso que las redes sociales deben hacer más para combatir esto y apoyo plenamente esta iniciativa. Si el hecho de seguirla puede ayudar a meter presión sobre estas plataformas para que las combatan, estaré contento", añadió.

"No sé el porqué la Fórmula 1 no lo hace, pero he escuchado que es el caso de varias organizaciones. Como ya dije, voy probablemente a seguir y apoyar el movimiento este fin de semana", concluyó el siete veces campeón del mundo de F1, que lidera la lucha contra el racismo en su disciplina.

Tras la muerte de George Floyd el año pasado, a manos de un policía blanco, Hamilton lideró un gesto de los pilotos contra el racismo en cada carrera.

- Ricciardo podría seguirlo -

Preguntados por si seguirán el boicot, el piloto australiano de McLaren Daniel Riccardo dijo que considera hacerlo, mientras que su compañero británico Lando Norris se preguntó "si es la buena solución".

Cuestionada por la AFP, la F1 dijo "apoyar las acciones de la Premier League y de otros organismos deportivos y atletas que subrayan que se debe hacer más para erradicar el odio en línea que viven continuamente".

"Sin embargo, seguiremos trabajando con todas las plataformas y nuestro propio público para promover el respeto y los valores positivos para poner fin al racismo", añadió el promotor del campeonato.

El sábado pasado los clubes ingleses de fútbol anunciaron un apagón total en las redes sociales durante tres días para este fin de semana como protesta contra los insultos racistas de los que son objeto los futbolistas en estas plataformas.

Esta acción se produce "en respuesta a los abusos discriminatorios continuados recibidos en internet por los jugadores y por numerosas personas más relacionadas con el fútbol", indican los responsables del fútbol inglés en un comunicado conjunto.

Varios jugadores negros que visten la elástica del Manchester United como Anthony Martial y Marcus Rashford, así como Reece James, del Chelsea, fueron objeto de insultos y de ataques en las redes sociales desde que comenzase el año.

El 11 de febrero, en una carta abierta al dirigente de Twitter Jack Dorsey, y al de Facebook, Mark Zuckerberg, los responsables del fútbol inglés apelaron a tomar medidas "por razones de simple decencia humana".