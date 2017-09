Valtteri Botas seguirá en Mercedes en 2018

"Mercedes-AMG Petronas Motorsport se complace en anunciar que ha acordado un nuevo acuerdo con Valtteri Bottas para la temporada de Fórmula 1 de 2018", se recoge en el comunicado oficial de la escudería.

Bottas, de 28 años y que junto al inglés Lewis Hamilton forman la pareja de Mercedes en el actual Mundial, ocupa actualmente la tercera posición en el campeonato mundial de Fórmula Uno, con 197 puntos.

El finlandés se mostró "orgulloso" de seguir trabajando con Mercedes y destacó la "buena" relación que tiene con su compañero Hamilton. "Estoy disfrutando del respeto que nos tenemos y de nuestra voluntad para que este equipo avance juntos", explicó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Se unió a Mercedes a principios de 2017, estando presente con las "Flechas de Plata" en 13 Grandes Premios, ganado en Rusia y Austria, y sumando ya 9 podios en lo que se lleva de 2018. EFE,

"Cuando el equipo me contrató para la temporada 2017, hicieron un ejercicio de fe al poner su confianza en mis habilidades. Este nuevo contrato para 2018 muestra que he ganado esa confianza. Estoy feliz de haber celebrado mis primeras victorias con las 'flechas plateadas', sin embargo, siempre hay margen para mejorar y todavía no he mostrado todo mi potencial", aseguró.

Por su parte, el jefe ejecutivo de la escudería, Toto Wolff, afirmó que le dieron al piloto finlandés un "gran desafío" al emparejarle con "el mejor piloto de este deporte", su compañero Lewis Hamilton. "Con esto en cuenta, sus resultados han sido impresionantes", resaltó.

"Ha habido altos y bajos, más de los primeros que de los segundos, y grandes puntos a destacar, como sus dos victorias en Rusia y Austria. En general, el equilibrio de sus actuaciones y su trayectoria ascendente hizo que no hubiera que pensarlo mucho. Además, hay un extra y es que la deportividad y el respeto entre los pilotos ha crecido", finalizó.