NBA Antetokounmpo no terminó el juego entre Atlanta y Milwaukee por lesión

Las repeticiones mostraron que la rodilla izquierda de Antetokounmpo parecía doblarse cuando aterrizó, y la estrella de 26 años necesitó tratamiento antes de que lo ayudaran a regresar al vestuario.

Más tarde reapareció junto a la cancha, pero regresó al vestuario poco después.

Los Bucks dijeron más tarde que Antetokounmpo había sufrido una hiperextensión en la rodilla izquierda y no regresaría.

Giannis appears to have injured his leg. Prayers up 🙏 pic.twitter.com/cHZXCIsBEd