Anthony Davis confirma que su hombro está mejor

“Estoy viendo los pros y contras de esto. Obviamente, si tiene sentido y (los médicos) me dan razones del por qué, porque es lo mejor para el equipo, entonces, tomaremos esa decisión”, comentó el jugador de Los Ángeles acerca de la probabilidades de no jugar. “Pero, si no tiene sentido y puedo jugar, lo intentaré”.

Davis ha disputado seis encuentros con los Lakers, desde esa molestia que sufrió en el hombro. En la derrota del domingo ante los Toronto Raptors por marcador de 113 a 104, el jugador de Los Ángeles se resintió del hombro al momento de bloquear un tiro de Pascal Siakam.

“Ha mejorado mucho. Cuando juegas y te golpean, se resiente. Uno se da un respiro, pero no es nada como lo que sucedió la primera vez”, dijo Davis sobre la jugada con el jugador de los Raptors.

“Vamos en la dirección correcta. Está mejorando. Hay ciertas jugadas en las que doy dos pasos atrás. Ojalá no fuera así, pero es basquetbol. Cuando haces jugadas y algunas cosas también como las que yo hago y la forma en las que hago, naturalmente (las lesiones) se presentarán”, añadió.

Davis comentó que el descansar un par de días podrían ayudar a que su hombro sanara pero el día lunes dio a conocer que eso no era un diagnostico profesional que él hizo.

“Si descansas cualquier lesión un par de días, le das oportunidad de sanar, así que, sólo intentaba pretender que yo era un doctor y decía algo porque me conozco”, compartió el jugador.

Los Lakers informaron de manera oficial que Anthony Davis estará en duda para el partido ante los Phoenix Suns. Por su parte Davis indicó que esperará a ver como su cuerpo reacciona al calentamiento antes de decidir si jugará o no.

Siendo esta la primera temporada de Davis con los Lakers, él tratará de estar lo más sano posible, cosa que se le ha dificultado durante sus siete temporadas con los New Orleans Pelicans. En cada una de ellas, Davis no ha podido jugar más de 75 partidos.